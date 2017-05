Vom 25. bis 27. Mai laden acht mitteldeutsche Städte zu großen Festivals ein. Wie die Veranstalter des Reformationsjubiläums 2017 e.V. am Freitag in Berlin bekanntgaben, finden unter dem Motto "Kirchentage auf dem Weg" u.a. Kulturveranstaltungen, gesellschaftspolitische Diskussionen, Treffen an historischen Orten und Konzerte statt. Die Festivals begleiten den 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg.