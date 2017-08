Luther für Kinder – das konzentriert sich meistens auf diese wenigen Jahre, als die Reformation noch frisch und aufregend war. Ein beliebtes Stilmittel: Martin Luthers bewegtes Leben wird in einen Krimi als Rahmenhandlung gepackt. In "Der geheimnisvolle Mönch" ist es der Gauklerjunge Wolfgang, der zufällig ein Gespräch hört, in dem beschlossen wird, Luther aus dem Weg zu schaffen. Seitdem läuft Wolfgang Luther immer wieder über den Weg, bis dieser sogar die Geschichte vom Teufel erzählt, nach dem er ein Tintenfass geworfen habe – nur damit eine neugierige Magd den Jungen nicht entdeckt. Immerhin erzählt das Buch nicht nur von Luthers Entführung auf die Wartburg, sondern auch viel über Schuld, Aberglauben, Ablass und Vertrauen.

Wolfgang streckte die Hand aus und deutete zu dem Tintenfleck an der Wand. 'Ihr hättet der Magd etwas anderes erzählen sollen, Herr Luther.' - 'Weshalb?' - 'Weil man sich die Geschichte von dem Teufel, der Euch an der Wand erschienen ist, wahrscheinlich noch sehr lange erzählen wird. Auch dann noch, wenn Ihr eines Tages nicht mehr Junker Jörg seid und wieder als Martin Luther auftretet.'

Einen anderen Weg geht die EKD mit ihrem Spiel "Martin Luthers Abenteuer", das Kinder online auf dem evangelischen Kinderportal kirche-entdecken.de kostenlos spielen können und das es auch als App gibt. Die bekannten Stationen der Reformation und das Leben Luthers werden übersetzt in Jump&Run-Aufgaben für Kinder. Da muss man Blitzen ausweichen, bis der gerettete Luther ins Kloster eintritt, oder die Kutte raffen und vor den Häschern des Kaisers fliehen. Was am Ende bei den Testern Karl, Lina und Georg hängenbleibt? Dass es gar nicht so einfach ist, den Winkel richtig einzustellen, in dem der Computer-Luther im wahrsten Sinne des Wortes Bibeln unters Volk wirft. Bei den angebotenen Zusatzinformationen klicken die Kinder schnell weg.