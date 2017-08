Luther-Kabinett im "Grünen Gewölbe" Einzigartige Schriften und Luthers Siegelring

Die 1556 im Dresdner Schloss gegründete kurfürstliche Bibliothek sammelte von Beginn an in großem Umfang Zeugnisse des Reformators, darunter mehr als 2.000 reformatorische Flugschriften. Luthers Handschrift seiner Vorlesungen über die Psalmen aus den Jahren 1513 bis 1516 wurde Ende 2015 als ein Schlüsseldokument der Reformation in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen.

Die Lutherrose, das Wappen des Reformators. Bildrechte: dpa

Im oktogonalen Raum im Eckturm korrespondieren die meisterlichen Bibelreliefs des Riemenschneider-Schülers Peter Dell mit Hinterlassenschaften Luthers, darunter der Mundbecher und Siegelring des Reformators. Der Siegelring Luthers mit seinem Wappen ist ein Glanzstück: Ein Kreuz inmitten eines Herzens, umschlossen von einer Rose, und – zum Zweck des Siegeldrückens – ein spiegelverkehrtes Monogramm. Die Luther-Rose ist in ovalen Karneol geschnitten und in Gold gefasst.



Mundbecher und Siegelring Luthers? Wie sind diese doch sehr persönlichen Dinge nach Dresden gelangt? Herzog Johann Friedrich hatte Luther diesen Siegelring 1530 geschenkt – also sieben Jahre vor dem Tod Georg des Bärtigen und der Einführung der Reformation. Allerdings konnte Luther den Ring gar nicht tragen. Warum, wissen wir von Luther selbst aus einem Brief an Melanchthon: Der Ring sei ihm "alsbald vom Daumen auf die Erde gefallen denn er ist etwas zu weit und groß an meinem Finger". Der Goldschmied, so erklärt man es heute, habe gedacht, er sei für den behandschuhten Finger eines Fürsten oder Herzogs.