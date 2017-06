Antisemit oder Freiheitsheld? Martin Luther aus jüdischer Sicht

"Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei" – so lautet der Titel von Martin Luthers erster Judenschrift, in der der Reformator 1523 die bisherige gewalttätige Unterdrückung der Juden ablehnte. Eine Schrift, die im Judentum auf ein positives Echo stieß.

Luther scheint phasenweise so was wie ein Hoffnungsträger des Judentums gewesen zu sein. Man setzte die Hoffnung, dass nun eine Entwicklung eintreten würde, die den Juden eine dauerhaftere Perspektive eröffnet.

Doch Luthers Judenfeindschaft geriet in den folgenden Jahrhunderten immer mehr in Vergessenheit. Im 19. Jahrhundert wird Luther von zahlreichen Juden vor allem als deutscher Freiheitsheld und Repräsentant der Ideale der Aufklärung gesehen. 1817 feiern viele Juden mit, als die Lutheraner den 300. Jahrestag der Reformation begehen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) selbst kritisch mit Luthers Judenhass auseinandergesetzt. Der Judaist Christian Wiese wünscht sich über das christlich-jüdische Verhältnis auch im Jubiläumsjahr einen konstruktiven Dialog, "in dem immer noch zu spüren ist, dass da ein Entsetzen vorhanden ist über die Wirkungsgeschichte und dass es auch in der Gegenwart Tendenzen gibt, die Wirkungsgeschichte herunterzuspielen. Das gegenwärtig zu halten, ist für den christlich-jüdischen Dialog die wichtigste Aufgabe für das Reformationsjubiläum."