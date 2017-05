Göring, Speer, Hess, Keitel, Krupp – sie alle sitzen in Nürnberg auf der Anklagebank. Einer fehlt: Martin Luther. Eigentlich gehöre auch der Reformator nach Nürnberg, meinen in seltener Einmütigkeit der reformierte Theologe Karl Barth, marxistische Propagandisten und angelsächsische Protestanten. Sie ziehen eine schnurgerade Linie: "From Luther to Hitler". So wie es wenige Jahre zuvor Tausende deutscher Pfarrer und Theologen auch machten. Beispielsweise der Direktor des Evangelischen Bundes, Wilhelm Fahrenhorst:

Wenn Martin Luther auf seinem Wege dem Führer heute würde begegnen, [...] beide Hände würde er ihm drücken. 'Dank dir, du deutscher Mann! Du bist Blut von meinem Blut, Art von meiner Art. Wir beide gehören eng zusammen.' Wilhelm Fahrenhorst, Direktor des Evangelischen Bundes

Die fatale Tradition der lutherischen Anbiederung an die Obrigkeit – im Dritten Reich wurde sie von den deutschen Christen auf die unheilvolle Spitze getrieben. Deutsch und Lutherisch in eins zu setzen, das gab es aber auch schon vorher, sagt der Leipziger Kirchenhistoriker Armin Kohnle.

Im 19. Jahrhundert versuchen ja manche nachzuweisen, dass diese Theologie Luthers auch die einzige Theologie sei, die dem deutschen Wesen überhaupt angemessen sei. Und das widerspricht nun ganz offen dem, was Luther wollte. Armin Kohnle, Kirchenhistoriker

Luther will die katholische – und das heißt wörtlich übersetzt: die "erdumspannende" – Kirche reformieren. Dabei kennt er keine nationalen Grenzen. Auch wenn er sich selbst als "deutschen Propheten" bezeichnet. Christopher Spehr, Professor für Kirchengeschichte an der Uni Jena, meint dazu:

Für ihn war wichtig, dass er "für seine lieben Deutschen" schreibt. Deshalb schreibt er auf Deutsch. Und er versucht in seiner Bibelübersetzung eine Sprache zu finden, die möglichst viele, eigentlich alle Deutschen verstehen. Das gelingt ihm zum größten Teil und wird im 19. Jahrhundert dann eben als solches gefeiert. Deshalb wird Luther im 19. Jahrhundert deutsch. Ansonsten hat sich Luther immer als Landeskind verstanden. Christopher Spehr, Professor für Kirchengeschichte an der Uni Jena

Als Mansfelder versteht sich Luther zeitlebens. Das Essen und den Wein von dort schätzt er noch am Lebensende, sagt Stefan Rhein, Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten.

Noch wenige Stunden vor seinem Tod schmeckt ihm das Mansfelder Essen so sehr, dass die Tischgenossen ganz erstaunt waren, wie der kranke, ja sterbende Mann so sehr dieses Essen genossen hat. Also er war Mansfelder. Stefan Rhein, Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

Und als Professor in Wittenberg war Luther auch sächsischer Untertan. Als Reformator übersetzt er die Bibel ins Deutsche und verleiht so einem deutschen Nationalbewusstsein neue Worte. Als "Hercules germanicus" porträtiert ihn Hans Holbein. In Rom nimmt man ihn eher als Berserker wahr, der mit deftigen Worten gegen Papst, Kirche und alles Welsche wettert: "Rom war die Kloake, Ort des Antichristen. Das war das böse Andere. Vor diesem Hintergrund ist er dann national instrumentalisiert worden. Das geht bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Eine der bekanntesten Feldpostkarten war Luther neben Bismarck, zwischen ihnen steht eine deutsche Eiche und darunter als Titel: 'Wir fürchten niemanden außer Gott'."

Luther als deutscher Nationalheld – der Mythos ist bis heute lebendig. Nirgendwo in Europa wird der 500. Jahrestag des Thesenanschlags so ausgiebig gefeiert wie in Deutschland.