Hoch schlagen die Wellen auf der Elbe. Der bei Wittenberg meist gemächlich dahinströmende Fluss scheint als dräuende Naturgewalt. Dunkle Wolken hängen über der Stadt. "Das ist eine Stadtansicht Sebastian Adams aus dem Jahre 1546", sagt Dr. Sebastian Rhein, Direktor der Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt.

Man sieht die zentralen Orte: Das Schloss, die Stadtkirche, die Universität, das Melanchthonhaus, das Lutherhaus. Aber über dem Lutherhaus, da geht die Sonne auf. Also Ort der Wahrheit zu sein, Ort der Herkunft der Wahrheit zu sein – dieses Gefühl haben die Wittenberger und die Sachsen schon sehr früh.

Verstärkt wird das Gefühl der Auserwähltheit durch den wirtschaftlichen und politischen Aufschwung, den Sachsen nimmt. Unter Kurfürst Moritz entwickelt sich das Land zum evangelischen Vorzeigestaat, sagt Armin Kohnle, Reformationshistoriker an der Universität Leipzig.

Armin Kohnle, Reformationshistoriker an der Uni Leipzig

Wenn man sehen will, wie ein lutherisches Territorium aufgebaut wird, wie es dann funktioniert, dann kann man das Sachsen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich durchaus anschauen. Ein lutherisches Musterland sozusagen.

Und dieses "Musterland" schafft sich auch einen passenden Feiertag: den Reformationstag. Die Feiern zum Thesenanschlag hatte noch Luther selbst begonnen. 1527 datiert er einen Brief an Nikolaus von Amsdorf mit den Worten: "Wittenberg, am Tag Allerheiligen, im zehnten Jahr nach Niedertretung der Ablässe, zu deren Gedächtnis wir zu dieser Stunde rundum getröstet trinken".