Mythen um Martin Luther Martin Luther, der Vorkämpfer der Demokratie

Hauptinhalt

2017 gibt es einen Feiertag mehr – in ganz Deutschland. Der Reformationstag in diesem Jahr soll einmalig bundesweit arbeitsfrei sein. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist er das ohnehin, aber nach 500 Jahren soll jetzt die ganze Republik etwas vom Thesenanschlag haben. Protestanten, Katholiken, Juden, Muslime, Atheisten – sie alle sollen an Luther als den Begründer der Demokratie erinnert werden. Aber stimmt das so?

von Hartmut Schade