Luthers berühmteste Worte "Hier stehe ich ..."

Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen Bildrechte: Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

Die Leibesqualen sind kein Wunder. Schließlich geht es um seinen Kopf, als verurteiltem Ketzer droht ihm der Feuertod. Dass er überhaupt noch frei nach Worms zum Reichstag reisen kann, verdankt er seinem Landesherren, Friedrich dem Weisen. Der hat durchgesetzt, dass Luther zuvor auf dem Reichstag gehört werden soll. Luther glaubt an eine Disputation. Die Gegenseite – der päpstliche Legat Aleander und Kaiser Karl – wollen nicht diskutieren, sondern einen Widerruf.



Als Luther am 17. April 1521 in den Verhandlungssaal geführt wird, ist er von diesem Vorgehen überrumpelt. Mit leiser, kaum vernehmbarer Stimme gibt Luther zu, dass die vorgelegten Bücher allesamt von ihm stammen. Allerdings könne er nicht so spontan widerrufen, denn diese Angelegenheit ...