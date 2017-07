Bautzen gehört seit mehr als 1.000 Jahren zu den schönsten und bedeutendsten Städten in der Lausitz. Als Station aus der Handelsstraße "Via Regia" zog der Ort schon immer Handelsleute an, die wiederum Wohlstand und in der Folge Einfluss brachten. Die "Via Regia" des 21. Jahrhunderts ist in gewisser Weise die A4, die Ost und West verbindet.