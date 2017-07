Fürst Wolfgang erlebt Luther schon in Worms

Fürst Wolfgang lernte Luther schon 1521 auf dem berühmten Reichstag zu Worms kennen und schätzen, als der Rebell aus Wittenberg den geforderten Widerruf ablehnte. 1525 führte der Fürst die Reformation in Anhalt-Köthen und im Jahr darauf in Anhalt-Bernburg ein. Das hieß vor allem, dass das Abendmahl "in beiderlei Gestalt" gefeiert wurde, in der Darreichung von Brot als auch Weinkelch. Ebenfalls 1526 schloss er sich dem Torgauer Bund der evangelischen Stände an.

Auf dem Reichstag zu Speyer trat Wolfgang 1529 als einer der sechs Wortführer der Protestanten auf. 1530 unterzeichnete er auf dem Reichstag zu Augsburg die "Confessio Augustana" als Bekenntnis der evangelischen Reformer und war 1531 einer der wichtigsten Antreiber bei der Gründung des Schmalkaldischen Bundes zur Verteidigung der protestantischen Territorien gegen den Kaiser. 1534 führte Wolfgang die ersten Kirchenvisitationen durch, enteignete den Kirchenbesitz und übertrug ihn den Gemeinden.

… und mittendrin der katholische Kaiser

Das prachtvolle Schloss Bernburg Bildrechte: IMAGO Das reformatorische Wirken des Fürsten Wolfgang fand einen originellen, ja unvergleichlichen Niederschlag in der Architektur des Schlosses. In den Jahren 1538/39 ließ er die Bernburger Burg um ein Wohngebäude für sich erweitern. Das ist die so genannte "Leuchte", ein Runderker am Langhaus des Schlosses. Dazu holte er sich den aus Böhmen stammenden und renommierten Architekten Andreas Günther, der bis dahin für Luthers Gegenspieler Kardinal Albrecht von Brandenburg an dessen Neuer Residenz in Halle gearbeitet hatte.



Das Schaustück des Runderkers ist eine Bilderreihe, die in Reliefs eine besondere Botschaft bereit hält: Fürsten, die dem Hause der Askanier sehr verbunden, Reformatoren waren und dem Schmalkaldischen Bund angehörten: Fürst Wolfgang selbst, Johann Friedrich der Großmütige, Kurfürst von Sachsen, Fürst Georg III. von Anhalt-Dessau, Fürst Joachim von Anhalt, Johann Ernst von Sachsen-Coburg, Herzog Philipp von Braunschweig und schließlich Kurfürst Joachim II. von Brandenburg. Der Clou: Mittendrin ausgerechnet der katholische Kaiser Karl V.

Der Schöpfer, Baumeister Andreas Günther, hat sich selbst auch dort im Halbrelief verewigt, eingebettet in eine mit Hans Sachs verbundene Szene neben einem Zitat, das der Bibelübersetzung Martin Luthers entnommen ist. Ob diese Darstellung auch nach dem Schmalkaldischen Krieg 1546/47 und der Niederlage der Protestanten in der Schlacht bei Mühlberg ausgeführt worden wäre? Wohl kaum. Doch bleibt festzuhalten, dass die Schaureihe nicht zerstört wurde. Denn in der Folge des Krieges wurde Bernburg von kaiserlichen Truppen besetzt.

Die Legende von der "Wolfgangspforte"

Um die Vorgänge rankt sich die Legende von der "Wolfsgangspforte". Damit ist eine Tür an der Südseite des damaligen Servitenklosters gemeint, durch die Fürst Wolfgang aus der Stadt geflohen sein soll. Zu DDR-Zeiten war die Türöffnung im Zuge von Umbaumaßnahmen zugemauert worden. Eine Rekonstruktion war später unmöglich. Nur eine Stele und Umrisse im Mauerwerk ließen die "Wolfsgangspforte" erahnen. 2008 ließ die Stadt Bernburg im Kurpark eine Edelstahlstele nahe dem historischen Ort im Kurpark aufstellen, welche an die Überlieferung erinnert.

