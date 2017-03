Engagierte Unterstützer der Reformation

Nur Experten bekannt ist die Rolle der Elisabeth von Weida (1460-1532) bei der Einführung von reformatorischem Gedankengut in anhaltischer Umgebung. Sie wirkte als Äbtissin in Gernrode und erkannte sehr früh, welche Perspektiven Luther und seine Mitstreiter eröffneten.

1980 gab die Deutsche Bundespost eine Briefmarke zu 80 Pfennig zu Ehren "450 Jahre Confessio Augustana" heraus Bildrechte: IMAGO Evangelisch zu predigen und Kirchenordnungen unter Mitwirkung Wittenbergs umzusetzen, war ein zentrales Anliegen Fürst Wolfgangs von Anhalt (1492-1566). Bereits in der frühen 1520er-Jahren wurden damit erste sehr deutlich reformatorische Akzente in Anhalt gesetzt. 1522 predigte Luther in Zerbst. Und nachdem 1525 Kursachsen die Reformation eingeführt hatte, folgte Fürst Wolfgang von Anhalt mit der Einführung der Reformation in Bernburg und Köthen. Bis heute ist er bekannt als einer der Erstunterzeichner der "Confessio Augustana", einem der entscheidenden Bekenntniswerke aus dem Jahr 1530.



Wesentlich dem politischen Geschick und der theologischen Kompetenz von Fürst Georg III. von Anhalt (1507-1553) ist zu verdanken, wenn reformatorisches Gedankengut dennoch weiter verankert wurde. Hinzu trat ganz ohne Zweifel seine enge Freundschaft zu Martin Luther, der mehrfach in Dessau und Wörlitz zu Gast war. Von Luther stammt auch der Ausspruch, wenn jemand ganz gewiss noch eher als er ins Himmelreich kommen werde, so sei dies Georg III. Aus diesem Ausspruch erwuchs später Georgs Beinamen "der Gottselige".



Georg III. von Anhalt-Dessau war ein gebildeter Theologe und sehr wohl in der Lage, mit den Wittenberger Reformatoren sachkundig zu diskutieren. Die ohne Zweifel auch zwischen Luther und Melanchthon bestehenden Unterschiede hatte Fürst Georg III. zu Anhalt-Dessau jeweils integrieren können. Dabei war er – in aller Freundschaft zu Martin Luther – doch mehr Philipp Melanchthon verbunden.

Anhalt öffnete sich der oberdeutsch-reformierten Strömung

Diese eher von Einzelpersonen geprägte Sicht auf die frühe anhaltische Reformationsgeschichte ist wiederum in einem Kontext von Spannungen und Konflikten innerhalb des reformatorischen Lagers zwischen den lutherischen und reformierten Ansätzen mit Calvin und Zwingli zu sehen.

Bedeutsam waren dabei neben den Kirchenordnungen und einer vollständigen Umstrukturierung aller weiteren gesetzlichen Grundlagen über die Gemeinden und den Pfarrdienst vor allem auch die äußerlich wahrnehmbaren Veränderungen. Aus der katholischen Siebenzahl der Sakramente wurden nur die Taufe und das Heilige Abendmahl übernommen. In der von Fürst Georgs konzipierten Gottesdienstordnung hatte die Gemeinde eine Pflicht zur aktiven Beteiligung in deutscher Sprache, nicht zuletzt durch den Gesang. Gemäß reformatorischer Theologie wurde die Verwandlung der Elemente Brot und Wein neu gedeutet.

Christian I. Prinz von Anhalt-Bernburg (1568-1630) Bildrechte: IMAGO Nach dem Tode Martin Luthers entstand in der lutherischen Welt eine Spaltung zwischen denjenigen, die eher auf der melanchthonischen Linie beharrten und den, so ihre eigene Sicht, Bewahrern des Erbes Luthers. In diesem Konflikt öffnete sich Anhalt zunehmend der oberdeutsch-reformierten Tradition.



Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei die bis heute anhaltende Verbindung Anhalts in die Kurpfalz. Zu den bekenntnisbegründeten Verbindungen traten konsequenterweise auch persönliche Verknüpfungen. Fürst Christian I. wurde 1595 kurpfälzischer Statthalter in Amberg/Oberpfalz und heiratete dort im selben Jahr. Die Eheschließung zwischen Johann Georg I. und einer pfälzischen Prinzessin folgte. Mit dieser neuen Stärkung der Verbindung in die Pfalz wurde die Bedeutung des reformatorischen Erbes im Sinne Calvins deutlich verstärkt.

Der Fürst trotzte den starken Widerständen

Im Abendmahl wurde Brot gereicht, gemäß calvinistischem Grundverständnis wurden Bilder aus den Kirchenräumen entfernt. Diese politische Abweichung von der bisher moderaten Umsetzung reformatorischen Gedankengutes führte zu scharfen Protesten in Anhalt. So soll es in Hoym sogar dazu gekommen sein, dass Demonstranten das Kirchgebäude als Toilette missbrauchten.

Der Widerstand in Anhalt gegen diesen neuen Ansatz der Reformation reichte bis in die Landstände hinein, die sich 1597 an den benachbarten Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg wandten. Der amtierende Fürst Johann Georg I. hielt jedoch seine religionspolitische Linie durch und bemühte sich um die Erarbeitung einer weiteren, nun reformiert geprägten Kirchenordnung. Das Vorbild der kurpfälzischen Ordnung war dabei bedeutsam.

Der Zerbster Superintendent Wolfgang Amling reiste aus diesem Grund nach Heidelberg; weitere Mitglieder einer eigens einberufenen Kommission verhandelten unter anderem in Amberg. Am 14. Dezember 1599 legte die theologische Kommission dem anhaltischen Herrscherhaus das Ergebnis ihrer Bemühungen um eine Kirchenordnung vor. Alle Bestimmungen kirchlichen Lebens, die Neuordnung der Sakramente, die Bedingungen der Seelsorge, die Bestimmung der Kirchenzucht, also der innerkirchlichen Jurisdiktion, bis hin zu einer Sammlung von Gebeten waren zusammengefasst worden.



Ganz eindeutig wendet sich die Kirchenordnung jedoch gegen die Auffassung, in Brot und Wein beim Abendmahlssakrament seien Leib und Blut Jesu Christi real präsent. Damit ist die neue Richtung einer zweiten Reformation im Sinne Calvins auch in einer zentralen theologischen Frage festgeschrieben.

Die calvinistisch-reformierte Auffassung setzte sich durch

Der Schweizer Reformator Johannes Calvin (1509-1564) Bildrechte: dpa Allerdings trat die Kirchenordnung nie in Kraft. Die Gründe dafür sind nicht zweifelsfrei auszumachen. Ein theologischer Dissens mit der Pfalz zählte wohl ebenso dazu wie ein in letzter Konsequenz wohl entscheidendes Missfallen in Anhalt, das konfessionelle Lager zu wechseln, oder sich in einer politisch weiterhin komplexen Gesamtsituation zuordnen zu lassen.



Mit der Teilung des Fürstentums zwischen Johann Georg und seinen Brüdern Ludwig von Anhalt-Köthen, Christian I. von Anhalt-Bernburg und Rudolf von Anhalt-Zerbst im Jahr 1606 kommt es dann zu einer gemeinsamen Religionspolitik, die sich wiederum die Pfalz zum Vorbild nimmt. Die calvinistisch-reformierte Deutung der Reformation hält damit endgültig Einzug auch in Anhalt.



Ein herausragendes Beispiel für die prägende Bedeutung calvinistisch-reformierten Bekenntnisses ist der Beginn des Baus einer reformierten Kapelle in Oranienbaum, die 1676 auf Veranlassung von Henriette Katharina von Oranien eingeweiht wird. 1707 legt sie gemeinsam mit dem regierenden Fürsten, ihrem Sohn Leopold I. (dem "Alten Dessauer"), den Grundstein für eine neue große Kirche. Bis heute ist diese ein bauliches Zeichen reformierter Präsenz in Anhalt.

Neben Reformierten siedelten sich Lutheraner an

Gleichwohl durften sich auch im reformierten Oranienbaum Lutheraner ansiedeln. Zum Gottesdienst gingen sie freilich in die nahe gelegene kursächsische-lutherische Gemeinde von Goltewitz, das erst 1944 zu Anhalt kam. Dieses schiedlich-friedliche Miteinander unterschiedlicher Bekenntnisse führte bereits 1820 in Anhalt-Bernburg – gemessen an den übrigen Bestrebungen im Deutschen Reich sehr zeitig – zu einer Union zwischen reformierten und lutherischen Gemeinden. Spätestens seit 1880 gab es in Anhalt keine konfessionell getrennten Kirchengemeinden mehr und das Erbe der Reformation in jeder Gestalt verschmolz zu einem gemeinsamen Bild protestantischen Glaubens.

gekürzt aus: Joachim Liebig: Sonderfall Anhalt Land der Zweiten Reformation; in: Lutherland-Sachsen-Anhalt; Mitteldeutscher Verlag Halle 2014, S. 177-185

Über dieses Thema berichtet auch: MDR KULTUR - Das Radio | 05.02.2017 | 8:15 Uhr

Wer mehr wissen will ...