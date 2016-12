Dieser Große Kirchensaal der Brüdergemeine bildet den Mittelpunkt Herrnhuts. Das barocke Bauwerk wurde 1756/57 nach Plänen des am Dresdner Hof geschulten Siegmund August von Gersdorff erbaut. Mit seinem hohen Mansardendach und dem Dachreiter überragt es die Häuser des Ortes. Hinter den großen Bogenfenstern befindet sich ein lichter Saal. Anders als in einer lutherischen Kirche gibt es keinen Altar und keine Kanzel. In der Mitte steht vor einem Tisch der Stuhl des Liturgen. Die Brüder und Schwestern saßen früher getrennt voneinander auf schlichten Bänken.

Herrnhut liegt im Gebiet des so genannten Oberlausitzer Sechsstädtebundes, der von 1346 bis 1815 bestand und die Städte Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau und Zittau umfasste. Diese und die Rittergutsbesitzer konnten in Religionsangelegenheiten weitgehend eigenständig entscheiden. Martin Luther ist zwar dort nie gewesen, doch setzten sich seine reformerischen Vorstellungen in der gesamten Region früh durch. Schon 1521 und 1540 wurden dort lutherische Prediger angestellt.



Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts war auch das flache Land weitestgehend lutherisch. Nur die Zisterzienserinnenklöster St. Marienstern und St. Marienthal, das Kloster der Magdalenerinnen in Lauban und das Domstift Bautzen widersetzten sich der Reformation und konnten auch ihre Untertanen überwiegend beim katholischen Glauben halten.



Das bedeutete auch, dass sich in der Oberlausitz eine außergewöhnlich aufgefächerte konfessionelle Vielfalt entwickelte: Lutheraner, Katholiken, mährische Brüder, Schwenkfelder, Herrnhuter. Es kam sogar zu einer bis heute bestehenden evangelischen Freikirche, die ihre Wurzeln in der Reformation Martin Luthers sieht.



Nach der Teilung der Oberlausitz 1815 folgte die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens der Lehre Luthers, während auf preußischer Seite lutherische und reformierte Traditionen in der unierten Kirche zusammengeschlossen wurden und heute in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz vereint sind.