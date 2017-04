1536 wurde das Kloster endgültig aufgelöst, der Wirtschaftsbetrieb aber fortgeführt. In den folgenden Jahrhunderten wurden die Wirtschafts- und Klausurgebäude abgetragen. Was heute noch als Ruine zu sehen ist, war einst das östliche Konventsgebäude. Archäologen haben an der Klosterruine das Fundament der Klosterkirche entdeckt und legen es frei. Im Reformationsjubiläum 2017 soll es wieder zugänglich sein.



Am Eingang des Klosters befindet sich heute die Klosterschänke. In der ehemaligen Klosterschmiede entstand ein Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche. Zu den Spezialitäten gehören nach sächsischer Tradition zubereitete Wildgerichte. Für Feiern jeder Art steht der "Historische Luthersaal" für bis zu 50 Personen zur Verfügung. Dass Luther nie in Nimbschen war, soll nicht stören.