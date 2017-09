Im 500. Jahr der Reformation spricht alle Welt über Luthers 95 Thesen gegen den Ablasshandel , mit denen er 1517 die Erneuerungsbewegung in Gang setzte. Wer aber hat sie tatsächlich schon einmal gelesen? Komponist und Künstler Thomas Christoph Heyde bietet mit seinem Projekt "Abendmahl - abnehmender Schrecken | zunehmende Liebe" nun die Gelegenheit, sich dem komplexen Werk auf ungewöhnliche Weise zu nähern.

Dazu wird auf einem zentralen Platz – zuerst in Leipzig und anschließend Erfurt und Wittenberg – eine 42 Meter lange Tafel mit 95 Stühlen aufgestellt. Auf diesen sitzen beim Konzert zum Projekt die Sängerinnen und Sänger des Auditivvokals Dresden und des Chors des Meininger Staatstheaters, um zu singen und auch zu performen. Denn Heyde hat für das Projekt die Thesen Luthers in Gesten "übersetzt" und in seine Komposition einfließen lassen: