Justus Jonas, 1493 in Nordhausen geboren, studierte zunächst ab 1506 in Erfurt, dann ab 1511 in Wittenberg. Hier wurde er nicht nur Probst und Professor der Theologie, sondern auch einer der wichtigsten Weggefährten und engsten Freunde Luthers. Er erlangte vor allem durch die Organisation des evangelischen Kirchenwesens bleibende Bedeutung.



Als Luther wegen der "Reichsacht" nicht selbst am Augsburger Reichstag teilnehmen konnte, sondern das Geschehen von der zum Kurfürstentum Sachsen gehörenden Feste Coburg aus verfolgen musste, fungierte Jonas als Verbindungsmann. Dass Luther ihn immer wieder in seinen Tischreden erwähnt hat, zeugt von der persönlichen Verbundenheit; er sagte einmal: "er scherze und schwatze allzu gerne mit ihm". Als der zehn Jahre ältere Luther Anfang 1546 in Eisleben starb, saß Justus Jonas mit anderen Freunden an dessen Sterbebett.