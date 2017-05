Gott hat ein Problem: Seiner Herde laufen mehr und mehr die Schafe weg, vor allem die jungen. Man sollte meinen, dass da ein Ereignis wie der evangelische Kirchentag ein gutes Mittel wäre, all den Entflohenen, den Zweiflern und den Ungläubigen ein Stück näher zu kommen – eigentlich. Denn ein Blick auf die viel gepriesene Hauptveranstaltung, den Festgottesdienst in Wittenberg, verrät: Hier feiert die evangelische Kirche nicht wirklich mit den Menschen, sondern sich selbst. Anstatt sich der Stadt und der Region zu öffnen, nimmt sie diese am Wochenende ein – koste es was es wolle.

Auch mich kann man gut und gerne zu diesen entflohenen Schafen zählen. Ich bin evangelisch getauft, aber nicht, weil es ich es unbedingt wollte, sondern meine Eltern. Ich bin in einen evangelischen Kindergarten gegangen, aber nicht, weil meine Eltern es unbedingt wollten. Viel mehr lag es daran, dass mein ursprünglicher Kindergarten, nur wenige Straßen von unserem Haus entfernt, Mitte der Neunzigerjahre geschlossen wurde.

Weh getan hat das alles natürlich nicht. Ich habe dort ziemlich viele Dinge gelernt – über das Großwerden genauso wie über Religion und die evangelische Kirche. Und wahrscheinlich stand ich genau aus diesem Grund vor wenigen Tagen nachdenklich auf der Festwiese in Wittenberg, erschlagen von der Größe des Geländes und einer leuchtend weißen Bühne, die selbst ein bekanntes Waschmittel wohl nicht noch mehr hätte strahlen lassen können.

Was würde Luther dazu sagen?

"Hat nicht Martin Luther die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche geschlagen, um die Prunk- und Protzsucht der katholischen Kirche seiner Zeit anzuprangern," schoss es mir durch den Kopf. Auf der Festwiese hatte ich plötzlich das Gefühl, 500 Jahre nach der Reformation haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Rund acht Millionen Euro soll allein das Spektakel kosten, das hier aufgebaut wurde. Ein Aufwand, den sich viele Menschen aus der Region wahrscheinlich nur im Fernsehen kurz ansehen werden.

Ich komme aus Dessau-Roßlau und kenne wirklich niemanden, der sich an diesem Wochenende hierhin verirren wird. Nicht, weil sie dem Kirchentag feindlich gegenüber stehen, sondern einfach, weil das was auf dieser Wiese passieren wird, sie nicht anspricht. Eine Kerbe, in die auch viele Menschen einschlagen, die mir in den letzten Tagen in Wittenberg begegnet sind. Das Drumherum, die Ausstellungen, die Kunstinstallationen – all das fänden sie interessant. Doch das groß angekündigte Highlight? Die 63 Fußballfelder große Festwiese mit 8.000 Blasmusikern und diversen wichtigen Persönlichkeiten? Sie winken ab.

Alles eine Nummer zu groß

Ich dachte, an einem Kirchentag geht es vor allem darum, mit den Menschen in einen Dialog zu treten. Doch wie soll das gehen, wenn zu einer der wichtigsten Veranstaltungen niemand kommen mag? Und wenn die, die doch kommen, ohnehin schon von der Botschaft der Kirche überzeugt sind? Ich glaube, wer wieder stärker in des Bewusstsein der Menschen, und vor allem das der jüngeren, treten will, der schafft das nicht mit einer Festwiese, die zwar jedes Festival vor Neid erblassen lässt, auf der einem aber nur ein XXL-Gottesdienst, Reden und ein Konzert mit Musikern geboten werden, die – mit Verlaub – schon bessere Zeiten gesehen haben.

Na klar, auch ich habe kein Patentrezept dafür, wie alles besser sein könnte. Doch ich bin mir sicher, das vermeintliche Highlight wäre eine ganze Nummer kleiner noch immer ein Highlight. Vor allem aber: Es würde eher auch die Menschen aus der Region einbeziehen als sie zu verscheuchen. Das was jetzt in ihren Köpfen bleiben wird, ist wahrscheinlich nicht der sehr beeindruckende Festgottesdienst und der Dialog, sondern die ausgegebenen Millionen und Straßensperrungen.

Schade, denn der Dialog zwischen der Kirche und den Menschen findet durchaus statt. Nur eben nicht auf einer überdimensionierten Festwiese, sondern auf den unzähligen kleinen Veranstaltungen in den Tagen zuvor – egal ob beim Anhaltmahl in Dessau-Roßlau oder einfach in der Schlange am Bratwurststand auf dem Wittenberger Marktplatz.

