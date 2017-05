Aus Berlin trafen am Sonntag fast im Minutentakt Züge ein. Als die Besucher in Wittenberg eintrafen, mussten sie sich zu Fuß auf dem Weg zum Festgelände machen.

Die Gläubigen konnten eine extra aufgebaute Pontonbrücke über die Elbe nutzen. Sie wurde am Morgen von der Bundeswehr aufgebaut und in Betrieb genommen.

3.000 Polizisten sind in Wittenberg im Einsatz. Sie sichern das Festgelände, auch Zufahrtswege in die Altstadt sind abgesperrt. Es handelt sich um den größten Polizeieinsatz in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr.