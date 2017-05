Ja, das geht. Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag auf den Elbwiesen in Wittenberg sind kostenfrei, es muss also kein Ticket gekauft werden. Aber: Die Veranstalter bitten darum, sich online für das Festwochenende anzumelden. Dadurch sollen An- und Abreise so stressfrei wie möglich ablaufen. Die Veranstaltungen der "Kirchentage auf dem Weg" von Donnerstag bis Samstag in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sind dagegen nicht kostenlos. Für eine Tageskarte muss man regulär 26 Euro zahlen, eine Dauerkarte kostet 59 Euro. Zum Teil gibt es Ermäßigungen. Auch für den Besuch der Kirchentags-Veranstaltungen in Berlin muss gezahlt werden.