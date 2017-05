"Zwei Städte für ein Halleluja" – unter diesem Motto präsentieren sich seit Donnerstag Halle und Eisleben mit ihrem "Kirchentag auf dem Weg". In Halle ist der Kirchentag mit einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel gestartet. Rund 2.500 Besucher feierten diesen gemeinsam mit dem anglikanischen Bischof von Leeds, Nicholas Baines. Insgesamt stehen in beiden Städten mehr als 250 Veranstaltungen im Rahmen des Kirchentags auf dem Plan. Neben geistlichen und thematischen Angeboten lockt dabei auch viel Kultur. So zum Beispiel am Donnerstagabend in Halle, wo Christen, aber auch Konfessionslose, unter dem Titel "Kultur in den Höfen" in der Innenstadt den Abend ausklingen lassen können. Mehr als 20 historische Höfe in der Innenstadt öffneten ihre Türen und warteten mit kulinarischen und kulturellen Köstlichkeiten von Kleinkunst über Theater bis hin zu verschiedenen Facetten der Musik auf. Ein großes Angebot für knapp drei Stunden Zeit.

Luther und Kardinal Albrecht beim Wein

Passend zum Thema Reformation wurde im Hof der Moritzburg das Theaterstück "Aus Liebe zur Wahrheit" aufgeführt – ein Streitgespräch zwischen zwei Protagonisten der Reformation: Martin Luther und seinem Gegenspieler Kardinal Albrecht von Brandenburg. In der 90-minütigen szenischen Lesung treffen Luther (gespielt von Hilmar Eichhorn) und Albrecht (gemimt von Reinhard Straube) bei einem Glas Wein aufeinander und diskutieren ihre gegensätzlichen Ansichten auf unterhaltsame Weise.

Das Streitgespräch zwischen Martin Luther und Kardinal Albrecht in der Moritzburg. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Das Stück ist offizieller Beitrag der Stadt Halle zum Reformationsjubiläum. Bereits seit 2012 wirbt es für die Reformationsfeierlichkeiten, sagte Knut Scheller vom Stadtmarketing Halle MDR SACHSEN-ANHALT. Die Idee dahinter: Kardinal Albrecht sei immer etwas unterrepräsentiert, so Scheller unter dessen Leitung das Stück aufgeführt wird. Beiden würde immer das Verhältnis "Gut gegen Böse" nachgesagt, dabei sei es um einiges vielschichtiger gewesen. Insgesamt acht Mal wurde es bereits an verschiedenen Orten aufgeführt. Erstmals nun auch im Innenhof der Moritzburg. "Das ist was ganz besonderes, denn es ist der authentischste Aufführungsort", so Scheller. Schließlich war die Moritzburg vor 500 Jahren Albrechts Residenz.

Ein harter Kern von etwa 120 Besuchern blieb das Stück über. Einige kamen erst später dazu, andere verließen das Freiluft-Theater schon vor dem Ende. Es gebe einfach zu viele attraktive Angebote an dem Abend, sagt eine Besucherin, die aus Baden-Württemberg angereist ist. Auch sie entschied mit ihren beiden Begleitern die Moritzburg hinter sich zu lassen und die anderen Angebote zu erkunden. Ihr nächstes Ziel: eine Führung in den Franckeschen Stiftungen.

Wie das Salz entsteht

Salinemuseums-Geschäftsführer Steffen Kohlert Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Auch das Salinemuseum hatte anlässlich des Kirchentags am Abend für zwei Stunden seine Türen geöffnet und das traditionelle Schausieden angeboten. "Für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir an so etwas teilnehmen," sagt Geschäftsführer Steffen Kohlert. Das Schausieden sei immer ein Besuchermagnet und schließlich gehöre das Salz zu Halle. Er selbst stand den Besuchern Rede und Antwort, demonstrierte den Prozess der Salzherstellung und klärte in seiner lockeren Art über die Wirkung von Salz, den täglichen Salzbedarf des Körpers und natürlich über die Salzwirker auf.

Zwar etwas ab vom Geschehen in der Innenstadt, "verirrten" sich aber auch in das Museum an der Saale so einige Kirchentagsbesucher. Insgesamt etwa 100 Besucher, jung und alt, begaben sich während der zweistündigen Öffnungszeit in den warmen, luftfeuchten Schausiederaum und lauschten gespannt Kohlerts Anekdoten. Und der ein oder andere von fern Angereiste bekam nebenbei noch ein paar Wörtchen Hallisch beigebracht.

Hallenser für Angebote begeistern

Doch nicht nur Kirchentagsbesucher von nah und fern fanden Interesse an dem bunten Programm in der Innenstadt. So mischten sich unter die Besucher auch einige Hallenser, die an dem lauen Frühlingsabend die Angebote in der Innenstadt erkunden wollten. So auch Christina Hampel. Gemeinsam mit zwei Freunden war die junge Frau bei verschiedenen Konzerten, die in den Höfen rund um das Händelhaus stattfanden. Sie selbst sei darauf gekommen, weil sie einen Kirchentagsbesucher als Schlafgast bei sich aufgenommen hat. Da habe sie sich von den Veranstaltungen in der Stadt mal ein Bild machen wollen. "Wäre das Ganze mehr unter dem Motto 'Kunst & Kultur' beworben wurden und nicht so unter dem Kirchenlabel, hätten das bestimmt mehr Hallenser getan", übt Hampel Kritik. Sie selbst fände die Angebote sehr gut und vielfältig.

Weiter ging es für die Gruppe Mitzwanziger Richtung Dom, zum "Domgelichter". Was als meditativ-liturgischer Abend mit Texten, Lichtinstallationen und experimenteller Musik angekündigt war, beschrieb die junge Hallenserin schlichtweg als "Kirche in cool!" Die Lichtinstallation in Kombination mit Orgel und Synthesizer habe sie sehr beeindruckt. Damit habe sie nicht gerechnet.

Mitmachkonzert im Dom

Domkantor Gerhard Nötzel dirigiert seinen Spontanchor an. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Im Dom fand der Abend schließlich auch seinen Abschluss. Während die meisten Angebote zwischen 22 und 23 Uhr endeten, lud man hier vor Mitternacht zum gemeinsamen Singen ein. Wer wollte, konnte sich einfach einreihen in den großen Chor, jeder war gern gesehen. Und das taten mehr als 200 Sänger und Sängerinnen. Auf dem Programm stand nur ein einziges Stück: Händels Halleluja. Die Idee sei aus dem Kirchentagsmotto "Zwei Städte für ein Halleluja" entstanden, erklärt Domkantor Gerhard Nötzel, der den Spontanchor anleitete. "Da haben wir uns gedacht, wir singen zwei mal Halleluja an einer Stätte." Einmal langsam und einmal in einer etwas flotteren Version.

Die Noten teilte Domkantor Gerhard Nötzel aus. Einige Nachzügler, die kein Notenblatt mehr ergattern konnten, schauten auf ihren Smartphones nach. Schließlich gab es für diejenigen, die vorab üben wollten, die Noten zum Herunterladen auf der Internetseite der Domgemeinde. Noch schnell die Mitsingenden in Sopran, Alt, Tenor und Bass unterteilt und schon schallte ein kräftiges Halleluja zum Abschluss des ersten Abends der "Kirchentage auf dem Weg" durch den Halleschen Dom.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 25.05.2017 | 12:00 Uhr

MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 25.05.2017 | 19:00 Uhr