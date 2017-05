Acht Städte, sechs Kirchentage auf dem Weg: Die Veranstalter wollen die Reformationsgeschichte erlebbar machen – an Orten, die vom Einfluss Luthers stark geprägt wurden. Jede Stadt hat dabei ihr eigenes Programm und eigene Schwerpunkte. Es gibt zahlreiche Gottesdienste, Andachten, Vorträge, Diskussionen, Workshops und vieles mehr. An Christi Himmelfahrt (25.05) verbindet ein ökumenischer Gottesdienst alle Städte der "Kirchentage auf dem Weg" mit dem Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Er findet zeitgleich ab 18:30 Uhr statt – in Dessau und Halle auf dem Marktplatz, in Magdeburg am Petriförder.

Das Kirchentags-Motto der Stadt im Osten Sachsen-Anhalts bezieht sich auf ein Zitat von Moses Mendelssohn: "Nach Wahrheit forschen, Schönes lieben, Gutes wollen, das Beste tun." Der in Dessau geborene jüdische Philosoph war ein Wegbereiter der Aufklärung. Er setzte sich zudem für Glaubensfreiheit und Emanzipation der Juden in Deutschland ein.

Direkt nach dem ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst gibt es am Donnerstag (25.05) in Dessau schon den nächsten Höhepunkt des dortigen "Kirchentags auf dem Weg". Um 20:00 Uhr beginnt das große Anhaltmahl. Aufgetischt wird nach Angaben der Veranstalter auf einer mehr als 500 Meter langen Tafel. Vereine, Gemeinden, Unternehmen, Initiativen und Privatpersonen aus der Region laden ein und zeigen anhaltische Traditionen.

Auch im Umweltbundesamt in Dessau werden Veranstaltungen zum Kirchentag angeboten. Bildrechte: MDR/Andre Damm Am Freitag (26.05) und Samstag (27.05) steht in Dessau zudem das Anhaltdorf im Mittelpunkt. Dort stellen sich Kirche, Stadt und Umland vor; es gibt zudem einen Markt, auf dem heimische Produkte und Handwerkskunst aus den Anhaltstädten verkauft werden – zum Beispiel aus Coswig, Köthen und Zerbst.



In der Auferstehungskirche können sich Jugendliche außerdem bei einem Kletterprojekt ausprobieren. In der Mitte der Kirche wurde ein Hochseilgerüst installiert. Ziel ist es, Kirche und Inventar aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken und so einmal anders kennenzulernen. Dadurch wollen die Veranstalter bei jungen Leuten das Interesse für Kirchengebäude wecken.

Musikinteressierte kommen zum Beispiel beim Festkonzert der Anhaltischen Philharmonie auf ihre Kosten, am Samstag (27.05) ab 19:30 Uhr auf dem Dessauer Marktplatz.

Die Hochschule Anhalt lädt zuvor noch zu einer Diskussion – das Thema: "Was bedeutet Religion in meinem Leben". Los geht die Veranstaltung am Samstag um 15:00 Uhr.

Beim Kirchentag in der Landeshauptstadt stehen die modernen Medien im Mittelpunkt, es geht um das Verhältnis zwischen evangelischer Kirche und Internet – und das aus einem besonderen Grund: Magdeburg war eines der Druckzentren in der Reformationszeit. Viele Flugblätter wurden damals in der Stadt gedruckt – früher ein wichtiges Mittel, um Informationen zu verbreiten. Zum Thema Internet und soziale Medien gibt es mehrere Workshops und Podien, unter anderem in der Festung Mark. Dort können sich Gemeinden zum Beispiel darüber informieren, wie sie Youtube, Twitter und Co. für sich nutzen können.

Magdeburg startet mit einem Stadtfest ins Kirchentags-Festwochenende. Das "Fest der Begegnung" beginnt am Donnerstag (25.05) um 11:00 Uhr. Am Petriförder sind unter anderem eine Modenschau, Musik und Tanz geplant. Außerdem präsentiert sich das Technische Hilfswerk; die Polizei stellt ihre Diensthunde und das Landesorchester vor. Nach dem Ökumenischen Gottesdienst klingt der Donnerstagabend am Petriförder mit einem Tischmahl aus. Eine der letzten Vorbereitungen am Petriförder – hier finden in Magdeburg viele Kirchentags-Veranstaltungen statt. Bildrechte: dpa

Besucher des Kirchentages in Magdeburg können auch einen besonderen Kirchenbesuch erleben: In der Wallonerkirche wird am Freitag (26.05) ab 18:30 Uhr ein Twittergottesdienst veranstaltet. Besucher bringen ihre Handys und Tablets mit und beteiligen sich mit dem Hashtag #Twigo beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der Gottesdienst wird live beim Fernsehsender Bibel TV übertragen und ins Internet gestreamt.



Einer der Höhepunkte in Magdeburg ist am Freitagabend zudem die Theaterinszenierung: "Unseres Herrgotts Kanzlei". Zum Sonnenuntergang bringen am Petriförder 200 Darsteller ein Theaterstück zur Reformation auf die Bühne. Das große Finale ist ab 22:30 Uhr eine Schiffsprozession – mit Licht, Musik und Klang. Inhaltlich dreht es sich auch in dem Theaterstück um die neuen Medien. Stephan Hoenen vom Evangelischen Kirchenkreis Magdeburg sagte dazu MDR SACHSEN-ANHALT: "Es geht darum, zu schauen: Wie stehen wir heute als Kirche neuen Medien gegenüber? Wo nutzen wir sie, wo gibt es Grenzen?"

In Eisleben begann und endete das Leben Martin Luthers, in Halle machte er mehrfach Station.

Plakate machen schon seit Wochen auf die "Kirchentage auf dem Weg" aufmerksam. Bildrechte: dpa Nach dem ökumenischen Gottesdienst laden am Donnerstagabend (25.05) auch in Halle viele Veranstaltungen dazu ein, durch die Straßen, Plätze und Orte zu ziehen – zum Beispiel in den historischen Höfen in der Innenstadt. Dort wird unter anderem ein Streitgespräch zwischen Martin Luther und seinem Gegenspieler Kardinal Albrecht inszeniert. Insgesamt sind rund 20 "Kultur in den Höfen"-Veranstaltungen geplant.



Am Freitag sind zudem zahlreiche Podien geplant, unter anderem zu den Themen Luther in Indien, Wirtschaft, zum Altern oder zur Flüchtlingspolitik. Auch einen Poetry-Slam mit Flüchtlingen soll es geben.



Im Mittelpunkt steht in den beiden Städten im Süden Sachsen-Anhalts beim "Kirchentag auf dem Weg" der Gospel. Die Musik soll beide Orte und die Kirchentagsgäste miteinander verbinden und ständig zu hören sein. So gibt es unter anderem die Möglichkeit, am Samstag (27.05) an Gospel-Workshops teilzunehmen. Für Samstagabend ist auf Halles Marktplatz ein großes Gospel-Abschluss-Konzert mit den Teilnehmern geplant.

Er steht an diesem Wochenende für viele in Mitteldeutschland im Mittelpunkt: Martin Luther. Bildrechte: dpa/Collage MDR Leipzig – "Musik. Disput. Leben."



Auch Leipzig ist mit der Reformation verbunden. Dort führte Martin Luther im Jahr 1519 ein Streitgespräch mit dem katholischen Theologen Johannes Eck. Zum "Kirchentag auf dem Weg" werden Bläser Plätze und Straßen in der Bach-Stadt zum Klingen bringen. Besucher können zudem an Sachsens größter Kaffeetafel Platz nehmen: auf 250 Metern werden hunderte Tassen aufgestellt. Außerdem gibt es Kneipengespräche, bei denen man zum Beispiel mit Bürgerrechtlern, Publizisten oder Theologen ins Gespräch kommt.



Erfurt – "Licht auf Luther"



Ein Gewitter hat in Erfurt alles verändert. Jurastudent Luther soll sich im Jahr 1505 so sehr vor Donner und Blitz erschreckt haben, dass er entschied, Mönch zu werden. Was bedeutet evangelisch-sein heutzutage? Darum geht es beim "Kirchentag auf dem Weg" in Erfurt. Thematisiert wird beispielsweise auch die Beziehung zwischen Christen und Juden. Und: Auch in Erfurt wird gutes Essen aufgetischt, unter anderem beim Kaffeeklatsch mit 500 Thüringer Kuchen aus 50 Kirchengemeinden oder einem internationalen Festessen.

Jena/Weimar – "Nun sag, wie hast Du’s mit der Religion?"



In die beiden thüringischen Städte kam Luther, um zu diskutieren und zu predigen. Kirchentags-Besucher können hier der Gretchenfrage aus Goethes Faust nachgehen. In mehreren Podien geht es dabei um aktuelle Gesellschaftsthemen: Rüstungsproduktion vs. Wunsch nach Frieden, Energiepolitik angesichts des Klimawandels, wo beginnt rechtes Gedankengut?

Aus allen Himmelsrichtungen geht es für die Kirchentags-Besucher aus Mitteldeutschland und Berlin dann nach Wittenberg zum Abschluss der Feierlichkeiten. Die ersten reisen bereits am Samstag (27.05) an. Sie feiern ab 21:00 Uhr mit der Gemeinschaft von Taizé die "Nacht der Lichter". Es wird gesungen, gebetet und geschwiegen. Die Teilnehmer geben ein Licht weiter, das sich vom Altar über die Wiese ausbreitet, bis ein großes Lichtermeer entsteht. Übernachtet wird im Anschluss in Schlafsäcken unter freiem Himmel mit Blick auf die Sterne.