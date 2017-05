Die 18-jährige Abiturientin hilft in Wittenberg in Touristenshops aus und betreut Blogs zum Reformationsjubiläum. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hellen arbeitet in der Abteilung Marketing. Sie hat sich vor allem um den Blog "Geschichten auf Reisen" gekümmert. Auf dem Blog sind Artikel und Videoclips rund um den Europäischen Stationenweg zu finden. Diesen Weg mit insgesamt 67 Stopps in 19 verschiedenen europäischen Ländern ist ein Truck abgefahren. Etwa ein halbes Jahr dauerte die Tour, die am 20. Mai in Wittenberg endete. An jeder Station wurde eine Geschichte zur Reformation eingesammelt, die auch auf dem Blog erschienen ist.