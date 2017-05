In Wittenberg werden am Samstag die ersten Gläubigen für den großen Festgottesdienst am Sonntag erwartet. Die Veranstalter rechnen mit der Ankunft von tausenden Besuchern. Sie werden die Nacht zum Sonntag unter freiem Himmel auf dem Festgelände verbringen. Am Samstagabend startet vor Ort eine "Nacht der Lichter". Dabei sollen Gesänge, Gebete und Meditationen die Gläubigen in eine spirituelle Stimmung versetzen.