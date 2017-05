Etwa 22 Millionen Euro – so viel kosten die verschiedenen Feierlichkeiten im Sommer laut Geschäftsführer des Vereins "Reformation 2017", Ulrich Schneider. Schneider sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dazu gehörten die Konfirmanden-Camps, die Kirchentage auf dem Weg in verschiedenen mitteldeutschen Städten und der Festgottesdienst in Wittenberg am 28. Mai.