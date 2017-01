Natürlich findet sich in Sachsen-Anhalt, dem Ursprungsland der Reformation, auch eine "Lutherstraße" - in Wittenberg sogar direkt neben der "Luthereiche". Die Eiche steht ungefähr an der Stelle vor dem Elstertor, an der Luther am 10. Dezember 1520 die Bannandrohungsbulle des Papstes Leo X. verbrannte. 1813 wurde die Eiche von den Franzosen gefällt. 1830 wurde ein neuer Baum gepflanzt. Bildrechte: IMAGO