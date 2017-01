Die Landesbischöfin Ilse Junkermann Bildrechte: dpa

Im Zuge des Reformationsjubiläums werden zunehmend Stimmen laut, die statt bloßen Feierlichkeiten die Aufarbeitung evangelischer Geschichte fordern.



Die mitteldeutsche Landesbischöfin Ilse Junkermann erhofft sich vom 500-jährigen Reformationsjubiläum selbstkritische Reflexionen der Protestanten. Das erklärte Junkermann am Mittwochabend anlässlich des traditionellen Kamingesprächs der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands in Erfurt. Die evangelische Kirche müsse sich daran messen lassen, "ob wir vom Reformationsjubiläum aus nachhaltige Impulse in die Gesellschaft geben können".