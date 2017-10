Die Lutherstätten sind nicht wiederzuerkennen. Umfangreich saniert wurden im Zuge des Reformationsjubiläums die Wartburg in Eisenach, Luthers Elternhaus in Mansfeld, sein Sterbehaus in Eisleben, die Schlosskirche in Wittenberg sowie weniger bekannte Erinnerungsorte wie Schloss Hartenfels in Torgau. Knapp die Hälfte der Sanierungskosten übernahm die Bundesregierung, die insgesamt 50 Millionen Euro in das Lutherjubiläum investierte. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärt, wofür das Geld ausgegeben wurde: