Die Entdeckung der Silberminen veränderte alles

Ein besonders interessantes Kapitel dieser wechselhaften Geschichte schrieb die Reformation in Annaberg-Buchholz. Das Kapitel beginnt eigentlich schon 1485, als die beiden Brüder und Herzöge von Sachsen, Ernst und Albrecht, die Teilung ihres gemeinsamen Erbes vereinbarten ("Leipziger Teilung"). Die Grenze verlief im Tal der Sehma, dort wo auf der Seite des Herzogtums Sachsen Annaberg und auf der Seite des Kurfürstentums Sachsen Buchholz entstehen sollten. Im Herzogtum bekämpfte Georg der Bärtige die Reformation, im Kurfürstentum förderte sie Friedrich der Weise.

Die beiden Städte hätte es gar nicht gegeben, hätte nicht in der Gegend Caspar Nietzelt alias Daniel Knappe genau am 28. Oktober 1491 einen reichen Silberfund gemacht. So jedenfalls die Sage. Tatsache ist, dass Silberminen entdeckt wurden und sich die Kunde mit dem "großen Berggeschrey" in allen umliegenden Ländern verbreitete.

Herzog und Kurfürst gründen jeweils eine Stadt

Orgel und das Deckengewölbe der St. Annenkirche Bildrechte: MDR/Christiane Fritsch Herzog Georg der Bärtige, Herrscher im albertinischen Sachsen, gründete am 21. September 1496 die "Neue Stadt am Schreckenberg", das spätere St. Annaberg. Es folgten die Verleihung von Stadt- und Bergrechten (1497), die Einrichtung von Münz- und Bergamt (1498) und die Grundsteinlegung der größten spätgotischen Hallenkirche Sachsens, St. Annen (1499).



Es folgte Baubeginn auf Baubeginn. 1502 begann die Errichtung des großen Franziskanerklosters und der heute einzigen bergmännischen Sonderkirche Sachsens, St. Marien. Zwischen 1503 und 1540 wurde die Annaberger Stadtmauer errichtet.



Auf der anderen Seite der Grenze zwischen den beiden Sachsen gründete Friedrich der Weise am 7. November 1501 "St. Katharinenberg im Buchenholze", um ebenfalls vom neuen Silberreichtum der Region zu profitieren. Von 1503 an gab es einen eigenen Bergmeister in Buchholz. 1507 wurde die Bergfreiheit erteilt, 1511 eine Münzstätte gebaut. Hier saß zumindest bis 1515 der Landesbergmeister für Kursachsen.

Wer zu den Protestanten ging, wurde ausgepeitscht

Wäre es dabei geblieben, wären Annaberg und Buchholz zwei benachbarte, konkurrierende Silberstädte gewesen. Doch die Lage veränderte sich entscheidend 1524, als in Buchholz die Reformation eingeführt wurde, während sie in Annaberg bekämpft wurde. Das Verbot lutherischer Schriften im Herzogtum konnte das Interesse daran nicht brechen. Im Gegenteil: Zahlreiche Annaberger gingen heimlich in den Gottesdienst nach Buchholz. Als dort 1524 der aus dem Annaberger Kloster geflohene Mönch und Reformator Friedrich Myconius predigte, lockte er weit über 1.000 Gläubige aus Annaberg an.

Jahrelang kam es an der Grenze immer wieder zu Auseinandersetzungen. "Sind Sie Annaberger oder Buchholzer?" Was heute eher nach Spaß klingt, war zur Reformationszeit von kaum zu überschätzender Bedeutung. Denn Annaberger, die an evangelischen Predigten im nahen Buchholz teilnahmen wurden ausgepeitscht.

Einheit im Protestantismus, Gegner im Krieg

Georg der Bärtige, Herzog von Sachsen Bildrechte: Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt Insofern war das 1539 für beide Orte von ganz besonderer Bedeutung. Kaum war Georg der Bärtige gestorben, führte sein zum Protestantismus gewechselter Bruder Heinrich die Reformation im Herzogtum Sachsen ein. Die Entscheidung missachtete bewusst das Testament Georgs, bewahrte aber den Frieden. Nun waren beide Sachsen evangelisch.



Die Mitglieder beider Zweige der Fürstenfamilie, der ernestinischen und der albertinischen Linie, trafen sich Anfang Mai 1539 in Annaberg. Hier wollten sie die evangelische Einheit mit einem gemeinsamen Abendmahl in beiderlei Gestalt in der St. Annenkirche feiern und besiegeln. Gut zwei Wochen später zu Pfingsten setzte sich diese Politik mit der Reise Herzog Heinrichs nach Leipzig und der Predigt Luthers in der Thomaskirche fort.



Das Drama war damit nicht vorbei. Im Schmalkaldischen Krieg 1446 wechselte Herzog Moritz auf die katholische Seite Kaiser Karls V. und stand damit gegen das protestantische Kurfürstentum. Eine der Folgen der Wittenberger Kapitulation war, dass Moritz, nun mit der Kurwürde ausgestattet, die Buchholzer Münzstätte mit der weitaus bedeutenderen in Annaberg vereinigte. 1558 verlegte Kurfürst August die Annaberger Münze nach Dresden.

Der Stadtkommandant erzwang den Zusammenschluss

Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte es Vorstöße gegeben, die beiden Städte Annaberg und Buchholz zu vereinigen. Sie scheiterten wie spätere Anläufe auch. Tief waren die Gräben seit der Reformationszeit geblieben. Die Vereinigung zu Annaberg-Buchholz kam erst unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zustande, weil der sowjetische Stadtkommandant es so anordnete. 1947 stimmte der Kreistag, 1948 dann auch der sächsische Landtag der Vereinigung zu.

Noch unter sowjetischem Besatzungsrecht und dann zu DDR-Zeiten führte die Förderung von Uranerz für die SAG Wismut zu einem neuen Anfang im Bergbau und einem starken Wachstum der Bevölkerung. Geblieben sind aus der Reformationszeit Tradition und Kunst. Nur drei Beispiele für Persönlichkeiten, die damals in Annaberg wirkten: Barbara Uthmann (um 1514-1575), die große Förderin der Klöppelkunst, Hans Witten (1470-1552), der bedeutende spätgotische Bildhauer, Hans Hesse (um 1470 bis um 1540), Schöpfer des Annaberger Bergaltars.

Wer mehr wissen will ...