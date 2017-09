Ähnlich ist es mit der Bündnispolitik: Der "Schmalkaldische Bund" von 1531 ist in aller Munde. Doch schon 1526 wurde in Torgau ein erstes Bündnis der protestantischen Reichsstände geschlossen. Hier fanden mit dem "Torgauer Artikel" auch die ersten Vorbereitungen für die "Confessio Augustana" 1530 statt. Torgau war das entscheidende politische Scharnier auf dem Weg zur Konfessionsbildung parallel zur Territorialemanzipation der Landesfürsten – zur Herausbildung der Vorstellung von der Einheit von Thron und Altar im preußischen Staats-Luthertum.

In der Torgauer Marienkirche erinnert ein Grabstein an Katharina von Bora Bildrechte: IMAGO

Torgau ist auch der Sterbeort von Katharina von Bora, Luthers Ehefrau. Nach ihrer Flucht aus dem Kloster Nimbschen bei Grimma war Torgau ihre erste Station auf dem Weg ins neue Leben, bevor sie weiter nach Wittenberg zog und dort 1525 Martin Luther heiratete. Zwei ihrer Söhne gingen nach Torgau: Der eine, um die Schule zu besuchen, der andere, um dort zu heiraten.



1546 starb Martin Luther, Katharina führte die Geschäfte jedoch weiter. Als 1552 wieder einmal die Pest grassierte, flüchtete sie aus Wittenberg Richtung Torgau. Die Kutsche verunglückte, Katharina verletzte sich schwer. Am 20. Dezember starb sie in Torgau. Viele Einwohner der Stadt und zahlreiche Vertreter der Wittenberger Universität geleiteten sie in einem großen Trauerzug zu ihrer letzten Ruhestätte in der Stadtkirche St. Marien. Ihre Kinder ließen ihr dort einen Grabstein setzen, den man noch heute besichtigen kann. Im Haus Katharinenstraße 11 befindet sich heute die einzige Gedenkstätte für die Frau des großen Reformators, die Katharina-Luther-Stube.