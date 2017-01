Zu den Veranstaltungsorten in Magdeburg gehören unter anderem die geschichtsträchtige Johanniskirche, das Gesellschaftshaus, das Kulturhistorische Museum, das Rathaus und der Wissenschaftshafen. Magdeburg war in der Reformationsgeschichte die erste Stadt, die sich zum Protestantismus bekannte und ein wichtiges Medienzentrum. Das solle sich laut Bürgermeister Lutz Trümper auch in den Themen der Feierlichkeiten widerspiegeln. Zudem hofft Trümper auf einen gesellschaftlichen Diskurs über die Feierlichkeiten hinaus.

Die Besucher der Reformationsfeierlichkeiten in Magdeburg dürfen sich unter anderem auf einen Twitter-Gottesdienst freuen, Konzerte, einen Pilgerhafen und eine Schiffprozession mit einer Licht- und Klanginstallation auf der Elbe. Die teilnehmenden Schiffe werden zum Teil sogar aus Oldenburg, Bremen und Hamburg kommen, um sich in Magdeburg zu einer Prozession am Petriförder zu versammeln. Die Stadt unterstützt die Finanzierung der Veranstaltungen mit 300.000 Euro.



Die "Kirchentage auf dem Weg" beginnen am 25. Mai 2017 und finden neben Magdeburg zeitgleich auch in Leipzig, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau und Halle/Eisleben statt. Sie laufen am 28. Mai im 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag zusammen, der mit einem zentralen Gottesdienst auf den Elbwiesen Wittenberg gefeiert wird.