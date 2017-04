Er rollt von Rom bis ins finnische Turku: Der Reformationstruck sammelt Geschichten von Menschen, die die Welt hinterfragen oder Ideen haben, wie man sie verändern könnte. Derzeit ist er wieder in Mitteldeutschland unterwegs – dem "Kernland" der Reformation – und macht nun Station in Torgau. Bereits im Dezember 2016 machte der Truck Halt in Schmalkalden. Ziel seiner Reise auf dem "Europäischen Stationenweg" ist es, Reformationsgeschichte erlebbar zu machen und zu verdeutlichen, dass die Bewegung vor 500 Jahren ein gesellschaftliches Erdbeben auslöste, das vor Grenzen keinen Halt machte.