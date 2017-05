Kurz vor dem Fest-Wochenende wird in Lutherstadt Wittenberg noch geklotzt. Polizei, Einsatzkräfte und Organisatoren arbeiten daran, dass die Kirchentagsgäste das Festgelände gefahrlos besuchen können. Allein zum Festgottesdienst am Sonntag werden laut Verein "Reformation 2017" rund 100.000 Besucher ertwartet. In puncto Sicherheit gibt es daher strenge Vorschriften.

Ausgefeiltes Sicherheitskonzept

Hartwig Bodmann kümmert sich um die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hartwig Bodmann vom Organisationsteam "Reformationsjubiläum 2017" sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Verantwortlichen hätten sehr lange an einem ausgefeiltem Sicherheitskonzept gearbeitet. "Wir überbieten damit übliche Standards. Wer zum Gottesdienst kommt, muss sich durchsuchen lassen, so dass alle sicher sein können, dass keine Waffen auf dem Gelände sind und nichts passieren kann." Gerade auf der Wiese sei daher eine besonders große Sicherheit gewährleistet, so Bodmann weiter.

"Symbolträchtigste Veranstaltung im mitteldeutschen Raum"

Deshalb gibt sich auch Ministerpräsident Reiner Haseloff entspannt. Der CDU-Politiker sagte, der Kirchentag sei auf lange Sicht die "größte und symbolträchtigste Veranstaltung" im mitteldeutschen Raum. "Wir lagen richtig, dass wir von Anfang an die maximale Kategorie gezogen haben für die Erarbeitung des Sicherheitskonzepts." Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, hatte nach dem Anschlag am Montagabend im britischen Manchester erklärt, die Sicherheitskonzepte berücksichtigten terroristische Bedrohungslagen. Die Ereignisse in Manchester hätten gezeigt, dass die Sicherheitskräfte auch die Situation nach Abschluss einer Veranstaltung genau in den Blick nehmen müssten, wenn Menschen einen Veranstaltungsort verließen.

Tausende Polizisten sorgen für Sicherheit

In Wittenberg und auf dem Festgelände sind am Wochenende insgesamt rund 3.000 Polizisten im Einsatz – darunter auch Zivilbeamte. "Bis jetzt liegt keine konkrete Gefährdung für den Kirchentag vor und so gehen wir auch heran", so Chris Kurpiers von der Bundespolizeiinspektion Magdeburg im MDR-Interview. "Aber wir sind natürlich mit zahlreichen Kräften aufgestellt und unsere Spezialeinheiten sind vor Ort."

Verstärkte Videoüberwachung

Um im Notfall schnell eingreifen zu können, wurden zusätzliche Videokameras installiert. Sie sollten eigentlich nur die Besucherströme koordinieren, jetzt sind sie Teil des Sicherheitskonzeptes. Am Wittenberger Hauptbahnhof hat die Bundespolizei zudem eine vorübergehende Wache aufgebaut.

Die Bundeswehr hat für den Notfall Feldlazarette errichtet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ergänzt wird das Konzept mit dem Einsatz privater Sicherheitsdienste. Sie werden allerdings noch einmal überprüft, nachdem vermeintliche Mitarbeiter einer solchen Firma aufgefallen waren und sich nicht ausweisen konnten. Für Verletzte oder Kranke wurden bereits Notquartiere aufgebaut. So hat die Bundeswehr ein Behandlungszentrum für rund 60 Patienten eingerichtet. Die Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen werden mit zwei Millionen Euro beziffert.

