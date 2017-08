Starke Frauen der Reformation

Ich denke, das Thema Frauen der Reformation ist wirklich unterbeleuchtet. Auch in der Vorbereitung aufs Reformationsjubiläum kommt das nicht genügend vor. Denn die Frauen haben entscheidend mitgestaltet. Und was wir auch sagen müssen: die Reformation hat ja Frauenleben aufgewertet. Das Frauenleben war auf einmal Teil dieses vor Gott so wichtigen Lebens.

Martin Luther schenkte Felicitas von Selmenitz den ersten vollständige Druck der Lutherbibel aus dem Jahr 1534 mit weitere seiner Schriften mit Widmungen. Felicitas von Selmenitz trat früh zum evangelischen Glauben über, sie verkehrte in den Kreisen der Reformatoren. Heute befindet sich ihr 362 Bände umfassendes Büchervermächtnis in der Marienbibliothek in Halle.



Persönlich erlebte sie viel Leid. Ihr Mann wurde ermordet. Sechs ihrer sieben Kinder starben. Ein Epitaph auf dem Stadtgottesacker in Halle zeigt sie im Kreis ihrer (verstorbenen) Angehörigen. Wie sie aussah, wissen wir dennoch nicht: Ihr Porträt wurde durch Vandalismus zerstört.