Ab 7. Januar 2017 | MDR FERNSEHEN | samstags "Die Tatorte der Reformation" "Die Tatorte der Reformation"

Wer starb in den Käfigen am Dom zu Münster? Warum endete Jan Hus auf dem Scheiterhaufen? Die achtteilige Reihe geht Ereignissen der Reformation in Eisenach, Erfurt, Köln, Münster, Zürich, Genf, Konstanz und Worms nach.