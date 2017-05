Die Bläser haben ihre Proben beendet. Schon das hörte sich sehr beeindruckend an. In jedem Eck der Wiese waren die 6.500 Trompeten, Posaunen und Co. zu hören. In diesen Minuten beginnen sie mit ihrer musikalischen Einstimmung auf den Festgottesdienst. Dieser soll um 12 Uhr starten.