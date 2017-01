Mit 2017 hat das Jahr des 500. Reformationsjubiläums begonnen. Zielpunkt der Feierlichkeiten ist der der 31. Oktober, wenn mit einem Staatsakt in der Wittenberger Schlosskirche an den Thesenanschlag Martin Luthers im Jahr 1517 erinnert wird. Doch in der Kleinstadt Wittenberg wird nicht erst im Oktober die Welt zu Gast sein.

Ein großer, evangelischer Kirchentag in Berlin – und sechs zeitlich parallele Kirchentage auf dem Weg in Mitteldeutschland zählen, schon rein zahlenmäßig, zu den Höhepunkten des Reformationsjubiläums. Zum abschließenden Festgottesdienst auf den Wittenberger Elbwiesen Ende Mai werden dabei 200.000 bis 300.000 Besucher erwartet.

Bevor es richtig losgeht mit dem Feiern, soll allerdings auch an die Schattenseiten der Reformation erinnert werden: bei einem ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in der Fastenzeit. Die Schweizer Theologin und Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au plädiert dafür, auch die komplizierten Seiten der Reformation in den Blick zu nehmen. Beispielhaft seien da Luther und die Juden sowie das Verhältnis der Reformation zu den Katholiken und den Freikirchen zu nennen.



Der Reformation und ihrer Wirkungsgeschichte widmen sich ab April auch die drei großen, nationalen Sonderausstellungen: "Luther und die Deutschen" auf der Wartburg zu den politischen und kulturellen Folgen der Reformation, das Lutherhaus in Wittenberg mit "95 Menschen – 95 Schätze" und das Deutsche Historische Museum in Berlin mit der Schau "Der Luthereffekt" zur weltweiten Vielfalt und den Konfliktpotenzialen des Protestantismus. Ebenfalls in Wittenberg präsentiert werden ab Mai die Werke von mehr als sechzig zeitgenössischen Künstlern, die sich mit den Ideen der Reformation auseinandersetzen.