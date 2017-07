Anders als die Ausstellung in Wittenberg verzeichnet die Schau "Luther und die Deutschen" auf der Wartburg in Eisenach einen Besucheransturm. Mehr als 121.000 Besucher wurden seit der Eröffnung im Mai gezählt. Die Ausstellung verdeutlicht anhand kostbarer Exponate aus dem In- und Ausland, welches Bild die Deutschen von Luther im Laufe der Jahrhunderte hatten und wie sehr sich dieses Bild immer wieder verändert hat. "Wir sind sehr zufrieden", sagte Andreas Volkert von der Wartburgstiftung zu den Besucherzahlen.



"Luther und die Deutschen" läuft noch bis zum 5. November 2017 und ist eine der drei nationalen Sonderausstellungen zum 500-jährigen Reformationsjubiläum – neben "Der Luthereffekt - 500 Jahre Protestantismus in der Welt" in Berlin und "Luther! 95 Schätze - 95 Menschen" in Wittenberg.