Laut Stefan Rhein, Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, zeigt die Ausstellung in Wittenberg das Individuelle aus dem Umfeld Luthers, wohingegen die Nationale Sonderausstellung in Berlin sich auf das Globale konzentriere und die Ausstellung auf der Wartburg in Eisenach die nationale Wirkung Luthers in den Fokus nehme.