Der islamische Fastenmonat Ramadan beginnt. Ab Sonnabend sind mehr als 1,6 Milliarden Muslime weltweit dazu aufgerufen, bis Ende Juni von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen oder Sex zu verzichten. Die Religionsbehörden in Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern nehmen das Erscheinen der Neumond-Sichel am Freitagabend zum Signal für den Start.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, nannte den Fastenmonat eine "Hochsaison", vergleichbar mit der Weihnachtszeit. Die beiden großen Kirchen übermittelten den Muslimen in Berlin und Brandenburg dazu Segenswünsche. "Mit großer Wertschätzung betrachten wir Christen das Beispiel Ihres religiösen Fastens. Wir fühlen uns Ihnen in diesen Wochen tief verbunden, denn auch im Christentum spielt das Fasten ein große Rolle", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Grußbotschaft des Erzbistums Berlin und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.



"Aus dem Fasten - das wissen Christen wie Muslime - erwächst die Kraft zur Versöhnung und zum Frieden", schreiben der katholische Erzbischof Heiner Koch und der evangelische Landesbischof Markus Dröge weiter. Besonders deutlich komme die Haltung der Gastfreundschaft beim allabendlichen Fastenbrechen zum Ausdruck. "Wir sind dankbar, dass viele Iftar-Empfänge zu Zeichen des Miteinanders der Religionen und Kulturen in unserem Land geworden sind", betonten die beiden Bischöfe. Auf das Ende des Ramadan folgt das dreitägige Fest des Fastenbrechens, arabisch 'Id al Fitr.