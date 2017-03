Thema der Woche Wozu fasten?

Fasten heißt mehr als verzichten. Es geht um einen anderen Lebensstil, um mehr Zeit für sich selbst - und vielleicht auch für das Gespräch mit Gott. Eigentlich ist die Fastenzeit ein katholischer Brauch, um sich in den 40 Tagen von Aschermittwoch bis Karsamstag auf Ostern vorzubereiten. Heute fasten auch Protestanten: "Augenblick mal! Sieben Wochen ohne Sofort" heißt das Motto ihrer Aktion, die am 1. März startet. Wer hip sein will, redet von der 40-Tage-Challenge. Ein Streifzug.