1993 stößt der US-amerikanische Forscher Chris Nicola bei der Erkundung eines ukrainischen Höhlensystems auf die Spuren von Menschen: Knöpfe, ein Frauenschuh, ein alter Schlüssel sind die stummen Zeugen der Vergangenheit. Von Ortsansässigen erfährt er schließlich, dass einige jüdische Familien während des Zweiten Weltkriegs in den Höhlen Zuflucht vor den Nazis gesucht hatten. Nicola stellte Nachforschungen an und nach über neun Jahren der Suche gelingt es ihm tatsächlich, in New York und Montreal einige der Überlebenden zu finden. Sie berichten, wie sie in dem Höhlenkomplex, in Enge und Angst den Holocaust eineinhalb Jahre überleben konnten. Gemeinsam mit zwei Enkelkindern reisen sie zum ersten Mal zurück an den Ort des Geschehens.