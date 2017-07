Nackt und emanzipiert, so sollten die Frauen sein, die der Leipziger porträtierte: Rösslers Ideal war geprägt von absoluter Natürlichkeit. Er fotografierte die Körper junger Frauen, ihre Gesichter, ihren Blick. Doch was genau macht den Reiz seiner Bilder aus und besticht uns noch heute?

Keine Models

Models - diesen Begriff mochte Rössler nicht. Er sprach immer von "Mädchen": "Models sind unpersönlich. Sie verkörpern ein Produkt, an dem man beliebig rumzerren kann", meinte er. Ihm ging es in seiner Fotografie um die Atmosphäre, "damit letztendlich die Persönlichkeit der Frau zum Vorschein kommt". "In ihrer Nacktheit wirken die Mädchen nie verletzlich. Es sind starke Frauen, die mit ebenso lässigen wie natürlichen Gesten ihre Erotik als Aspekt ihrer Persönlichkeit zur Schau stellen, die in ihrer Selbstverständlichkeit gezeigt werden", so Rössler.

Es war natürlich so ein bisschen verbotene Ware [...] und hat natürlich den Reiz des Verbotenen ausgemacht oder des Nicht-Gängigen. Und dann haben mich seine Bilder schon damals wirklich berührt, weil sie Frauen nicht obszön zeigen sondern in 'ner Art und Weise die immer Raum für Respekt lassen. Filmemacher Fred R. Willitzkat

Meisterhaftes Spiel mit Licht und Schatten

Das meisterhafte Spiel des Fotografen mit Licht und Schatten, das aus dem Dunkel wie zufällig die helle Haut seiner Protagonistinnen auftauchen lässt, scheint ein wenig das Geheimnis des ewig Weiblichen zu lüften. Rösslers Frauen haben Gesichter, die Klugheit und Willen ausstrahlen. Real sozialistische Staatskunst im Sinne einer Inszenierung der entblößten Weiblichkeit in heldenhaften Posen findet man bei Rössler nicht.

Von der Pike auf

Das Handwerk der Fotografie lernte Günter Rössler schon in jungen Jahren. Nach der Kriegsgefangenschaft bei den Amerikanern war er zunächst in einem Fotolabor tätig. Dann studierte er an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Seit 1951 arbeitete er als freischaffender Mode- und Werbefotograf. Ab den 1960er-Jahren widmete er sich verstärkt der Akt-Fotografie. Rössler war 1979 der erste DDR-Fotograf mit einer Personalausstellung (in Grimma) und gehörte zu den Mitinitiatoren der berühmten "Akt-Pleinairs" in Höfgen bei Grimma.

Neustart nach der Wende

Längst haben zumindest viele im Osten vergessen, wann sie erstmalig bewusst eine der artigen Rössler-Nackten wahrnahmen. Rösslers Grazien sorgten für ein schönes Selbstbild des nackten Ostens. Sie repräsentierten auch die kollektive FKK-Welle: Wenigstens freizügig, wenn man schon nicht frei war. 1984 klopfte dann sogar das Erotikmagazin "Playboy" bei ihm an und veröffentlichte auf zehn Seiten "Mädchen aus der DDR". Am Ende kassierte die DDR ab, Rössler blieben 1.500 D-Mark.



Hübsche Anekdoten wie diese erzählt die Dokumentation von Fred Willitzkat. Sie erzählt auch, ganz dezent, vom zweiten Liebesglück Günter Rösslers: Mit Kirsten überwand er den Tod der ersten Frau, mit ihr baute er eine zweite, stille Karriere nach der Wende auf, wurde noch einmal Vater einer kleinen Tochter. Am letzten Tag des Jahres 2012 verstarb Günter Rössler im Alter von 86 Jahren in Leipzig.