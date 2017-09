Geboren wird Uwe Kockisch am 31. Januar 1944 in Cottbus. Seinen Vater lernt er nie kennen, denn der stirbt jung, im Alter von nur 24 Jahren wird er als Jagdflieger 1944 in der Normandie abgeschossen, ein Franzose zieht ihn noch aus der brennenden Maschine, vor dem Verbluten kann der seinen Vater nicht retten. Als Teenager will Uwe Kockisch das Gefühl zu fliegen kennenlernen, so bewirbt er sich bei der Sektion Segelsport in der Gesellschaft für Sport und Technik der DDR (GST). Dafür aber soll er sich für eine zehnjährige Offiziers-Laufbahn bei den Luftstreitkräften verpflichten. Das lehnt er ab.