Ich versteh' dich nicht

Fazit? Zwei Stunden an einem Tisch, die Flüchtlingshelferin und der AfD-Anhänger: Was ist die Bilanz der Debatte? Hält man den anderen für gefährlich oder für naiv?



Heiko Müller: "Passt beides nicht, ist zu hart. Das ist wieder Schwarz-Weiß in meinen Augen. Das ist genau das, was man eigentlich nicht will."



Elvira Ploß: "Ich möchte es nicht bewerten, weil es gibt viele Punkte, über die ich nachdenken muss. Es sind ja tatsächlich die Grautöne, die wichtig sind."



Zuhören, die Meinungen des anderen auszuhalten fällt nicht leicht. Doch in einem Punkt sind sie sich einig: es lohnt sich, Fortsetzung erwünscht.



Bildrechte: Nah dran / MDR FERNSEHEN