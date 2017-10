MDR FERNSEHEN | 31.10.2017 | 23:50 Uhr Die Luther Matrix

Film von Tom Ockers

Was verbindet einen Whistleblower von heute mit Martin Luther? Dokumentation und anspruchsvolle Krimi-Unterhaltung verschmelzen in "Die Luther Matrix" zu einem spannenden Doku-Thriller. An historischen Orten und durch Interviews mit renommierten Luther-Experten wird eine Krimihandlung um einen Whistleblower im Bundeskanzleramt gewoben sowie aktuelle Einschätzungen zu und über Martin Luther gegeben.