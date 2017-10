Lutherjubel in der DDR

Mit enormen finanziellen Mitteln wurden die Lutherstätten restauriert. Die Wartburg selbst erfuhr für viele Millionen Ostmark eine Schönheitskur. Eisenach befand sich dann im Frühjahr 1983 im Ausnahmezustand, Erich Honeckers Besuch auf der Wartburg sollte die Feierlichkeiten zum Lutherjahr einleiten. Der Besuch war ein nationales Ereignis und so wurden die Wege, die Honeckers Tross nahm, auf Hochglanz gebracht. Rote Fahnen und renovierte Fassaden schmückten die Strecke von Honecker. In der engen Wartburg-Kapelle trafen die Hauptprotagonisten Bischof Werner Leich und Erich Honecker aufeinander. Leich nutzte den Moment:

Am 4. Mai 1983 wurde schließlich der Eröffnungsgottesdienst zum Lutherjahr live in Ost und West übertragen. Das geschah bewusst an dem Tag, an dem Martin Luther auf der Wartburg ankam. Die evangelische Kirche schaffte es damals, Gemeindemitglieder und internationale Gäste zu versammeln. Im Gegensatz zu dem Besuch von Honecker kurze Zeit vorher, sollte die Stadt nicht hermetisch abgeriegelt werden. Die Predigten und Texte zum Festgottestdienst wurden jedoch von Staats wegen nicht kontrolliert. Nur hatte die DDR-Führung Angst davor, dass während der Live-Übertragung eventuell kritische Plakate entrollt werden könnten. Es wäre in einem solchen Falle seitens der Regie jedoch schlicht auf eine andere Kamera umgeschaltet worden.