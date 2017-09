Endlich hören! - Natalie und die neue Welt der Töne

Doch ob privat oder im Büro, ihr wird immer wieder bewusst, wie eingeschränkt sie ist: Das laut gestellte Telefon kann sie noch vernehmen, wenn es klingelt, doch was nützt das, wenn sie nicht versteht, was am andern Ende der Leitung gesagt wird? Den Gesprächen im Büro kann sie nicht mehr folgen, sobald einer der Kollegen sein Gedicht wegdreht ...

Ich fühle mich manchmal wie im Niemandsland: Ich bin zu taub, um in der hörenden Welt zu sein, aber schon viel zu sehr an der hörenden Welt orientiert, um in der gehörlosen Welt zu sein.

Natalie will ausbrechen aus der Welt der Stille, sie ist bereit, dafür ein Risiko einzugehen: Sie will hören können und sich deshalb in der Frankfurter Universitätsklinik ein so genanntes Cochlea-Implantat einsetzen lassen. Dazu muss der Schädelknochen angebohrt werden, um den Ohrraum dafür zugänglich zu machen. Eine heikle Operation, ohne dass genau vorhersebar wäre, wieviel sie letztlich mit diesem Implantat versteht.