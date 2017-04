Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ( 2005-2013 ) wird am Ostersonntag 90 Jahre alt. Offizielle Feiern sind im Vatikan nicht vorgesehen. Es wird jedoch damit gerechnet, dass Papst Franziskus seinem Vorgänger persönlich gratuliert. Am Ostermontag ist eine Feier mit bis zu 50 geladenen Gästen aus Bayern und Rom geplant. Auch eine Abordnung von 30 Bayerischen Gebirgsschützen sowie die Pentlinger Bürgermeisterin Barbara Wilhelm zählen zur Schar der Gratulanten. In ihrer Gemeinde wohnte Joseph Ratzinger in seiner Zeit als Theologieprofessor in Regensburg.

Vom brillanten Theologen zum "Wachhund Gottes"

"Professor Papst" - so nannte man ihn später in Rom, seine Reden - vor der UNO, im Berliner Reichstag oder im britischen Parlament - waren anspruchsvoll wie theologische Vorlesungen. Schon zu Beginn seiner Karriere füllte der junge schüchterne Priester aus Bayern in Bonn die größten Hörsäle. Brillant fand ihn der Kölner Kardinal Josef Frings und machte den 35-Jährigen zu seinem Berater beim Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965), so nahm er Einfluss auf die größte Kirchenversammlung des 20. Jahrhunderts, der ein Aufbruch folgte. Die "Revolution der 68er" ließ Ratzinger umdenken und Halt suchen in Tradition und Volksfrömmigkeit seiner Jugend. Von 1977-1982 war er Erzbischof von München und Freising.



Danach trat er das Amt an, das seine Bestimmung schien: als Präfekt der römischen Glaubenskongregation. Er bekämpfte modernistische Strömungen und die marxistische orientierte Befreiungstheologie, wie sie sein einstiger Student und Bewunderer Leonardo Boff für Lateinamerika vordachte. Ratzinger erteilte ihm Lehrverbot.

Ich musste mich auf denselben Stuhl setzen, auf dem zuvor Galileo Galilei und Giordano Bruno gesessen hatten. Das war ein richtiger kanonischer, juristische-doktrinärer Prozess. Es ging um mein Buch "Kirche: Charisma und Macht" (...) Ratzinger fand, dass meine Art zu schreiben eher protestantisch als katholisch sei. (...) Ich habe ihn trotzdem immer als Person und als Theologen geschätzt, denn ich habe verstanden, dass er nach der Logik der Glaubenskongregation verdammt war, mich zu zensieren. Befreiungstheologe Leonardo Boff

Seine Erklärung "Dominus leses" (2000) zur einzigartigen Menschwerdung Gottes in Jesus Christuas, aber auch zur katholischen als der eigentlich einzig wahren Kirche sorgt weltweit für Debatten und bringt ihm Beinamen wie Großinqusitor, Panzerkardinal oder Wachhund Gottes ein. Dabei sollte er später selber an einer der Grundfesten des Papstums rütteln.

Vom Glaubenswächter zum Papst, der auf Ökumene und Versöhnung setzt

"Kein Pensionist, der Rosen züchtet" - 2005 zur Abschlussmesse beim Weltjugendtag auf dem Marienfeld in Kerpen bei Köln Bildrechte: dpa Ratzinger gilt als theologisches Gehirn des Wojtyla-Pontifikats (1978-2005), nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. am 2. April 2005 wird er, selbst schon 78 und dem Vernehmen nach etwas amtsmüde, im Konklave von den Kardinälen zum Nachfolger gewählt. In Erinnerung an den Friedenspapst Benedikt XV., und den Europa-Patron und Ordensgründer Benedikt von Nursia nennt er sich ebenso. Anders als viele erwarten, agiert er nicht wie ein Papst des Übergangs. Er zeigt mehr menschliche Seiten als der Glaubenswächter, auf dem Weltjugendtag in Köln im August 2005 wird er begeistert empfangen.

Die größten Themen seiner Amstzeit werden die Ökumene sowie die Versöhnung von Kirche und Judentum. Schon 2006 reist er in die polnische Heimat von Johannes Paul II. und gedenkt als "deutscher Papst" im ehemaligen KZ Auschwitz der Opfer des Nationalsozialismus. Im selben Jahr reist er in die Türkei als Versöhnungsgeste gegenüber dem Islam. 2009 folgt ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, seine Rede dort kollidiert freilich mit seinen Zugeständnissen an die Piusbrüder, von denen einer, Richard Williamson, den Holcaust geleugnet hat. Auf die weltweite Empörung reagiert Benedikt mit einer klaren Absage an jede Form des Antisemistismus, aber auch mit Kritik an fehlendem Rückhalt in den eigenen Reihen.

Unermüdlich unterwegs bis zum Amtsverzicht

Papst Benedikt XVI. in Erfurt Bildrechte: dpa Seine erste Enzyklika 2006 trägt den Titel "Deus caritas est" - Gott ist Liebe -, 2009 veröffentlicht er die Sozialenzyklika "Caritas in veritate" zu Aspekten der Globalisierung, der Finanz- und Wirtschaftskrise. Er reist 2012 nach Mexiko und Kuba, trifft dort Fidel Castro. Inmitten muslimisch-christlicher Spannungen um ein Mohammed-Schmäh-Video reist er in den Libanon, wirbt für Religionsfreiheit und den Verbleib der Christen in der Region. Er scheint unermüdlich, wird bei seiner dritten Deutschlandreise 2011 auch in Thüringen gefeiert. Doch am 11. Februar 2013 kündigt Benedikt XVI. überraschend seinen Amtsverzicht an. Er begründete die Entscheidung mit seinen nachlassenden körperlichen und geistigen Kräften.

Kann ein Stellvertreter Christi zurücktreten?

Was gemeinhin nachvollziehbar scheint, rüttelt an den Grundfesten einer katholischen Kirche, die den Papst als letzte Instanz und sich selbst als überzeitliche Institution versteht, die also, wie es der Theologe Volker Reinhardt in seiner neuen "Pontifex"-Abhandlung ausdrückt, "bis zum Ende der Zeiten ihre Wächter-, Kontroll- und auch Mahnerfunktion" wahrnehmen muss.

Das Amt des Stellvertreters Christi auf Erden konnte man sich bis dato eigentlich nur unbefristet vorstellen. Man ging davon aus, dass eine solche Mittleraufgabe zwischen Gott und dem Menschen nicht wie mit der Pensionierung eines Beamten enden könnte - eben weil dieses Amt weit über alles Menschliche, alles Irdische herausgehoben war. Volker Reinhardt, der Historiker legte mit "Pontifex" gerade eine Geschichte des Papstums vor.

Insofern - so Reinhardt - hat Benedikt das Menschliche am Papstamt betont - und bis zuletzt für theologische Disputationen gesorgt. Seit Mai 2013 führt Benedikt emeritus ein zurückgezogenes Leben in einem umgebauten ehemaligen Kloster in den vatikanischen Gärten. Verstummt ist er dank seiner vielen Einlassungen zu Glaubensfragen nicht.