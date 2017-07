Fünftausend Pfadfinder in Wittenberg – Zeltstadt an der Elbe

Es gibt sie auf allen Kontinenten dieser Erde: die Pfadfinder. Dass hätte sich ihr Gründer - Lord Robert Baden-Powell - sicher nicht träumen lassen. Ihm ging es eigentlich nur darum, Jungen aus allen sozialen Schichten so zu erziehen, dass sie unvoreingenommen miteinander umgehen und sich für den Frieden einsetzen.

Heute gibt es weltweit zirka fünf Millionen Mädchen und Jungen, die bei den Pfadfindern organisiert sind. Zum ersten Zeltlager der "Boy Scouts" vor genau 110 Jahren - vom 25 Juli bis zum 9. August 1907 - kamen gerade mal 22 Jungen.

Der deutsche Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) hat Mädchen und Jungen in diesem Jahr ins Zeltlager nach Wittenberg eingeladen. Erwartet werden 5.000 Pfadfinder aus der ganzen Welt. Der VCP ist der evangelische Pfadfinderverband Deutschlands und hat ca. 47.000 Mitglieder. Das Motto des Bundeslagers im Jahr des Reformationsjubiläums ist "Weitblick".

Vom Soldaten zum Friedensaktivisten

Lord Robert Baden-Powell ist kein Adelsspross. Zum Lord wird er erst später, den Adelstitel verleiht ihm König Edward VII..

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell kommt am 22. Februar 1857 in London zur Welt. Sein Vater ist Theologieprofessor an der Universität Oxford. Robert ist eines von zehn Kindern und soll – wie sein Vater – an der Oxford-Universität studieren. Doch aus dem Studium wird nix. Er vermasselt die Aufnahmeprüfung und entschließt sich Soldat zu werden.

Er wird ein guter Soldat und macht schnell Karriere. Nach vielen ruhmreichen Einsätzen in verschiedenen Ländern kommt er nach Südafrika. Dort kämpft er im zweiten Burenkrieg, wo er 700 britische Soldaten kommandiert. Doch militärischen Ehren bedeuten Baden-Powell nur wenig. Es sind nicht die Siege, die ihn beschäftigen. Rückblickendend auf sein Soldatenleben dominieren die furchtbaren Erlebnisse des Krieges. Er bezweifelt, dass Kriege die Welt friedlicher machen können. Als er ein Gefangenenlager für Frauen und Kinder besucht, fasst er einen folgenschweren Entschluss. Er will Kinder zu einem friedlichen Miteinander erziehen: Dies ist die Geburtsstunde des Scoutismus.

Verantwortung mit Spaß

Die Pfadfinderfahne des Verband Christlicher Pfadfinder Bildrechte: dpa Im Juli 1907 richtet "BiPi" – wie er genannt wurde – das erste Zeltlager aus. 22 Jungen aus allen sozialen Schichten campen auf Brownsea Island. Baden-Powell beobachtet und analysiert in dieser Zeit das Sozialverhalten der Jungen und verfasst seine Pfadfindergesetze: Treue und Gehorsam gegenüber König, Gruppenleitern und Eltern. Anderen helfen; jedem Mitpfadfinder Freund und Bruder sein; höflich; tierlieb; fröhlich sowie rein in Gedanken, in Wort und Tat. Eine einheitliche Kluft soll zeigen, dass alle gleich sind – Klassendünkel gibt es nicht. Die Grundgedanken diese Pfadfindergesetze sind so bis heute gültig.

Das Erleben der Natur und der Gemeinschaft, die Kleidung und so manches Klischee verbinden bis heute Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Aber es gehört weit mehr dazu als Spurenlesen, Feuer anzünden und Lagerromantik: "Jeden Tag eine gute Tat" – etwas weiter gedacht bedeutet das, sich gegen soziale Ungerechtigkeit einzusetzen, sich um Menschen zu kümmern, die diskriminiert werden, sozial benachteiligt sind oder ein Handicap haben. Es geht um soziale Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Hilfsbereitschaft und Verantwortung.

Grenzen überwinden und Glück teilen

Die zunächst reine Jungenbewegung öffnet sich 1909 auch den Mädchen. Und auch in Deutschland gibt es seit 1909 die ersten Pfadfinder. 1929 gründet sich die evangelische "Christliche Pfadfinderschaft", im selben Jahr die katholische Pfadfinderschaft "St. Georg". Während der Nazizeit gibt es keine Pfadfinder. Die Nazis verbieten sie – die Hitlerjugend hat das Monopol - unabhängige Kinder- und Jugendverbände sind nicht erlaubt. Gleich nach dem Krieg, noch 1945, entstehen wieder die ersten Pfadfindergruppen.

Heute gibt es in Deutschland ca. 220.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Organisiert sind sie im Ring deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (rdp). Inzwischen vertritt der rdp die gemeinsamen Interessen der verschiedenen Verbände im jugendpolitischen Bereich und setzt sich für die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Öffentlichkeit ein.

Zum Ring deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände gehören der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (die interkonfessionellen Bünde Bund der Pfadfinder und Bund Deutscher Pfadfinderinnen schlossen sich 1976 zum Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) zusammen), die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg (PSG) und der Verband Christlicher Pfadfinder (VCP). Sie alle gehören auch zur Weltpfadfinderinnen- und Weltpfadfinderbewegung. Bildrechte: dpa

Lebendiges Vermächtnis

Lord Robert Baden-Powell stirbt mit fast 84 Jahren am 8. Januar 1941 in Nyeri in Kenia. Kurz vor seinem Tod hatte er einen Brief an die Pfadfinderjungen und einen an die Pfadfindermädchen geschrieben. Im Brief an die Jungen hinterließ er der Pfadfinderbewegung ihre bis heute wichtigsten Sätze:

Doch der wahre Weg, Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt.

(kia)

Info: Pfadfinder: engl. Boy Scouts ist eine internationale Jugendorganisation. Gegründet 1907 in England von Lord Baden-Powell. Heute gibt es Pfadfinder in fast allen westlichen und neutralen Staaten sowie im Ostblock (z.B. in Polen). Die Pfadfinderbewegung ist parteiunabhängig und will den Gemeinschaftsgeist und eine naturgemäße Lebensführung fördern. Die Mitglieder verpflichten sich zu einer täglichen "guten Tat". Die meisten Pfadfinderorganisationen sind dem Internationalen Büro der Boy Scouts mit Sitz in London angeschlossen. In Deutschland wurden die Pfadfinder 1909 gegründet.