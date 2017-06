Wenn man eine Klangschale oder einen Gong anschlägt, dann gibt es einen ganz, ganz tiefen Grundton. Und dieser ist so tief, dass man ihn eigentlich mit dem menschlichen Ohr nicht mehr hören kann. Alles das, was man hört, sind die Obertöne. Und ich glaube, dass Gott für mich so ein Grundton ist. Dass er nicht hörbar ist für das menschliche Ohr, aber dass er mich und mein gesamtes Sein so in Schwingungen versetzt, dass alles, was ich bin und was ich mache und was ich äußere – das sind eigentlich seine Obertöne, die er hervorbringt.

Mareike Greb