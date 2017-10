Auch wenn immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, zählen sich rund 62 Prozent der Deutschen zu einer christlichen Kirche. Rund 30 Prozent bezeichnen sich als katholisch, knapp 29 Prozent als evangelisch. Also fast gleich viele, sagt die Statistik. 3 Prozent der Deutschen gehen in eine andere christliche Gemeinschaft und 38 Prozent glauben gar nichts oder an etwas anderes. Bei allen Unterschieden glauben beide Konfessionen an Jesus Christus, seinen Tod und die Auferstehung.